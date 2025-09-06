صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آلودگی میں کمی، ای ٹیکسی منصوبے پر عملدرآمد کافیصلہ

  • لاہور
لاہور(شیخ زین العابدین)پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ کے معیار کو بہتر بنانے اور ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے حکومت نے ای ٹیکسی منصوبے پر عملدرآمد کا حتمی فیصلہ کر لیا۔

 وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدف دیا ہے کہ فروری دو ہزار چھبیس تک گیارہ سو برقی ٹیکسیاں سڑکوں پر لائی جائیں۔محکمہ ٹرانسپورٹ نے منصوبے پر ورکنگ مکمل کر لی ہے ۔ ابتدائی مرحلے میں ای ٹیکسیز کی فراہمی کے لیے درخواستیں آئندہ پندرہ روز میں آن لائن وصول کی جائیں گی، جس کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے خصوصی پورٹل تیار کر لیا ۔ای ٹیکسی منصوبے کیلئے نو کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔

 

