وزیر اعلیٰ آسان کاروبار سکیم کا دوسرا فیز شروع نہ ہو سکا
لاہور(عاطف پرویز سے)وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے شروع کی گئی آسان کاروبار سکیم کا دوسرا فیز تاحال شروع نہ ہو سکا۔ نئے مالی سال کو آغاز ہوئے دو ماہ گزر گئے۔۔۔
مگر قرض کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا عمل شروع نہ ہونے سے ہزاروں درخواست گزار سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ حکومت پنجاب نے چھوٹے اور بڑے کاروبار کے لیے بلا سود قرضوں کی سکیم متعارف کرائی تھی، جسے جاری رکھنے کا اعلان سال 2025 اور 2026 کے لیے بھی کیا گیا تھا۔ رواں مالی سال میں 23 ارب روپے قرض فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا، جبکہ گزشتہ مالی سال میں 70 ارب روپے کے بلا سود قرض تقسیم کیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب سمال انڈسٹریز نے سکیم کے ڈھانچے میں ردوبدل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تجاویز حکومت کو ارسال کی گئی ہیں ۔درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ سکیم میں تاخیر سے ان کے کاروباری منصوبے متاثر ہو رہے ہیں۔