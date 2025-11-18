صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ:ٹریفک پولیس کی ناکہ بندی سے شہری خوار،حتجاج

  • لاہور
شیخوپورہ:ٹریفک پولیس کی ناکہ بندی سے شہری خوار،حتجاج

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) شیخو پورہ فیصل آباد روڈ کدلتھی ٹول پلازہ کے قریب اور دیگر مقامات پر ٹریفک پولیس کے ناکے۔۔۔

 ، چیکنگ کی آڑ میں مسافروں کو خوار کرنے کا معمول بن گئے ہیں۔ہیوی ٹریفک کو دیر تک کھڑا کرنے سے ٹریفک جام رہنا بھی معمول بن گیا، ڈرائیور حضرات کی طرف سے کاغذات کی تیز چیکنگ کے لیے کہنے پر اہلکاران کی جانب سے بدتمیزی بھی عام ہو گئی ہے ۔اس صورتحال پر مسافروں، وینوں اور رکشہ ڈرائیوروں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج بن گئے اور انتظامیہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس