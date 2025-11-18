شیخوپورہ:ٹریفک پولیس کی ناکہ بندی سے شہری خوار،حتجاج
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) شیخو پورہ فیصل آباد روڈ کدلتھی ٹول پلازہ کے قریب اور دیگر مقامات پر ٹریفک پولیس کے ناکے۔۔۔
، چیکنگ کی آڑ میں مسافروں کو خوار کرنے کا معمول بن گئے ہیں۔ہیوی ٹریفک کو دیر تک کھڑا کرنے سے ٹریفک جام رہنا بھی معمول بن گیا، ڈرائیور حضرات کی طرف سے کاغذات کی تیز چیکنگ کے لیے کہنے پر اہلکاران کی جانب سے بدتمیزی بھی عام ہو گئی ہے ۔اس صورتحال پر مسافروں، وینوں اور رکشہ ڈرائیوروں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج بن گئے اور انتظامیہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے ۔