صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈولفن ہیڈ کوارٹرز میں اردل روم اہلکار نوکری سے برخاست

  • لاہور
ڈولفن ہیڈ کوارٹرز میں اردل روم اہلکار نوکری سے برخاست

لاہور(کرائم رپورٹر )ایس پی ڈولفن اختر نواز کی ہدایت پر والٹن ہیڈ کوارٹرز میں ہفتہ وار اردل روم کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

، جس میں مجموعی طور پر 29اہلکار پیش ہوئے ۔ احتساب کے عمل کے دوران مس کنڈکٹ اور کرپشن ثابت ہونے پر ایک اہلکار کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔انکوائری مکمل ہونے کے بعد 6اہلکاروں کو سروس ضبطگی، سالانہ انکریمنٹ روکنے اور سروس میں کٹوتی جیسی سزائیں دی گئیں۔ مزید 12اہلکاروں کو اظہارِ وجوہ کے نوٹس جبکہ 10 کو ذمہ داریاں درست طریقے سے ادا نہ کرنے پر آخری وارننگ جاری کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مویشیوں کا شہر میں داخلہ روکنے کیلئے سخت نگرانی

تحصیل پپلاں میں ریونیو عوامی خدمت کچہری، شہریوں کے مسائل حل

ٹریفک قوانین، عوام پر معاشی بوجھ نہ ڈالا جائے، ندیم چن

ہفتے میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے معاملات درست ورنہ سخت فیصلے

کندیاں : گیس کی لوڈشیڈنگ اور کم پریشر برقرار، شہری پریشان

لاری اڈہ میانوالی میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی مہم

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر