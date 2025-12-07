پنجاب یونیورسٹی :دھواں چھوڑنے والی 2بسیں بند
لاہور( خبرنگار )لاہور میں محکمہ ماحولیات نے پنجاب یونیورسٹی کی دھواں چھوڑنے والی 2بسیں بند کردیں ۔
ترجمان محکمہ ماحولیات کے مطابق بسیں بند کی جانے سے متعلق کارروائی لاہور ہائیکورٹ کے احکامات کے تحت کی گئی ہے ۔محکمہ ماحولیات کے ترجمان کا بتانا ہے کہ بند کی جانے والی پنجاب یونیورسٹی کی دونوں بسیں دھواں چھوڑ رہی تھیں اور عملے کے پاس ماحولیات کا فٹنس سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا۔ ترجمان کے مطابق بند کی جانے والی بسوں کے خلاف ماحولیات ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔