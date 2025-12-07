صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی :دھواں چھوڑنے والی 2بسیں بند

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی :دھواں چھوڑنے والی 2بسیں بند

لاہور( خبرنگار )لاہور میں محکمہ ماحولیات نے پنجاب یونیورسٹی کی دھواں چھوڑنے والی 2بسیں بند کردیں ۔

ترجمان محکمہ ماحولیات کے مطابق بسیں بند کی جانے سے متعلق کارروائی لاہور ہائیکورٹ کے احکامات کے تحت کی گئی ہے ۔محکمہ ماحولیات کے ترجمان کا بتانا ہے کہ بند کی جانے والی پنجاب یونیورسٹی کی دونوں بسیں دھواں چھوڑ رہی تھیں اور عملے کے پاس ماحولیات کا فٹنس سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا۔ ترجمان کے مطابق بند کی جانے والی بسوں کے خلاف ماحولیات ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیس فورس قانون کی حکمرانی اور عوام کے تحفظ کا مضبوط ستون ہے ، گورنر

طلبا جدت ،دیانت اورخدمت کوشعاربنائیں،وزیراعلیٰ

پولیس کی پراپرٹیز واپس پولیس کو دینا ہوں گی،ہائیکورٹ

کے الیکٹرک کی بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری

خالی پلاٹ سے 12 سالہ بچے کی لاش برآمد، شناخت بھی ہوگئی

میرپور خاص:گلی میں کچرا پھینکنے پرجھگڑا، فائرنگ سے 4زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل