صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی: افسران و ملازمین اضافی کام کے معاوضہ سے محروم

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی: افسران و ملازمین اضافی کام کے معاوضہ سے محروم

لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی کے افسران و ملازمین اضافی کام کے معاوضہ سے محروم ہیں ۔پنجاب یونیورسٹی کے افسران و ملازمین ساڑھے 5 ماہ سے اوورٹائم سے محروم ہیں۔

گریڈ 1سے 17کے افسران و ملازمین کو اوورٹائم نہ مل سکا،یونیورسٹی افسران و ملازمین کو ہر تین ماہ بعد اوورٹائم کی رقم ملتی ہے ۔اکتوبر میں ملنے والا اوورٹائم تاحال جاری نہ ہو سکا۔شیڈول کے مطابق جنوری میں دوسرا اوورٹائم ملنا ہے ۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ ساڑھے پانچ ماہ سے اوورٹائم سے محروم ہیں۔ یونیورسٹی کو سولر پر منتقلی،آن لائن ایڈمشن اور کرائیوں میں اضافہ کئے جانے پر کروڑوں روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب :سولر سسٹم کے نرخوں میں غیر معمولی کمی

ڈسپیوٹ ریزو لیشن کمیٹی کا اجلاس ،13 کیسز کی سماعت

سی پی او کا دورہ ہمدرد ویلفیئر ٹرسٹ، مریضوں سے ملاقات

ملتان میں ناجائز اسلحہ رکھنے پر دو افراد گرفتار

کوٹ ادو:چینی کی قیمت میں کمی

کمرشل آرڈر کی خلاف ورزی پر ایک شخص کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل