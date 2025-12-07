لاہور کو ڈسٹر کٹ نارتھ ،ساؤتھ میں تقسیم کرنے پر غور
انتظامی یونٹس کیلئے ریونیو جنریشن‘ ترقیاتی و غیر ترقیاتی اخراجات پر مفصل رپورٹ سٹینڈنگ کمیٹی آف کابینہ کو پیش کرنے پر اتفاق لاہور نارتھ ڈسٹرکٹ میں تحصیل لاہور سٹی، کینٹ،صدر ،شالیمار اور راوی تحصیل بنانے کی تجویز ،لاہور کی تقسیم پر بند کمرہ اجلاس
لاہور (عمران اکبر )لاہور کو انتظامی طور پر دو یونٹس میں تقسیم کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت ،ذرائع کے مطابق ایس ایم بی آر سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بریفنگ مانگ لی ،لاہور کو دو یونٹس میں تقسیم پر بند کمرہ اجلاس ہوا ۔اجلاس میں لاہور کو دو یونٹس میں تقسیم کرنے پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ لاہور کو ڈسٹرکٹ نارتھ اور ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں تقسیم کیا جائیگا ۔شہرکے ارکان قومی و صوبائی کی مشاورت و تجاویز کو شامل کرنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ تعلیم، صحت اور میونسپل سروسز کو تحصیل لیول پر نمٹانے پر تجویز دی گئی ۔ لاہور کے انتظامی طور پر دو اضلاع کو لاہور نارتھ ڈسٹرکٹ اور لاہور ساؤتھ ڈسٹرکٹ بنانے تجویز دیدی۔لاہور نارتھ ڈسٹرکٹ پانچ تحصیلوں پر مشتمل ہوگا،لاہور نارتھ ڈسٹرکٹ میں تحصیل لاہور سٹی، کینٹ،صدر ،شالیمار اور راوی تحصیل بنانے کی تجویز دی گئی ،لاہور ساؤتھ ڈسٹرکٹ مجموعی طور پر پانچ تحصیلوں پر مشتمل ،لاہور ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں تحصیل ماڈل ٹاؤن، اقبال ٹاؤن ،رائے ونڈ،نشتر اور واہگہ تحصیل پر مشتمل ہوگا،لاہور کو اضلاع میں تقسیم کرنے کیلئے سول و سیاسی قیادت میں اتفاق رائے کیلئے مزید مشاورت کا فیصلہ کیاگیا۔ لاہور کے انتظامی یونٹس کیلئے ریونیو جنریشن، ترقیاتی و غیر ترقیاتی اخراجات پر مفصل رپورٹ سٹینڈنگ کمیٹی آف کابینہ کو پیش کرنے پر اتفاق کیاگیا۔