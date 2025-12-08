صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کے پارٹی الیکشن کا تیسرا مرحلہ شروع

  • لاہور
مرکزی مسلم لیگ کے پارٹی الیکشن کا تیسرا مرحلہ شروع

حکومت کے نئے بلدیاتی ایکٹ پر شدید تحفظات ہیں:عہدیداران کا خطاب

لاہور (سیاسی نمائندہ) مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے لاہور میں انٹرا پارٹی انتخابات کے تیسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ شہر کی 16 یونین کونسلز میں انتخابی عمل پُرامن، منظم اور کامیاب رہا۔ مرد و خواتین کے لیے الگ پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ، جہاں کارکنان نے اپنی ووٹر لسٹ کے مطابق بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ووٹ کاسٹ کیا۔اس مرحلے میں 39 امیدوار میدان میں اترے جبکہ مختلف یونین کونسلز سے 16 صدور منتخب ہوئے۔

مرکزی مسلم لیگ ملک کی ان چند جماعتوں میں شامل ہے جو گراس روٹ لیول پر عام کارکن کو اپنی قیادت منتخب کرنے کا حقیقی حق دے رہی ہے ۔انتخابات کے دوران مرکزی مسلم لیگ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری خالد نیک گجر اور جنرل سیکرٹری لاہور ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کے نئے بلدیاتی ایکٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔پنجاب میں دس سال سے بلدیاتی انتخابات نہ ہونا جمہوریت کے لیے بدقسمتی ہے ، مگر موجودہ حکومت کا نیا بلدیاتی ایکٹ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر