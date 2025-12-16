صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قمر الزمان نے چیئرمین وقف املاک بورڈ کاچارج سنبھال لیا

  • لاہور
قمر الزمان نے چیئرمین وقف املاک بورڈ کاچارج سنبھال لیا

گورو دواروں ، مندروں‘مذہبی مقامات، متروکہ جائیدادو ں کے تحفظ کاعزم

لاہور (خبر نگار )متروکہ وقف املاک بورڈ کے نئے چیئرمین قمر الزمان نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔چیئرمین بورڈ کی زیر صدارت ہیڈ آفس میں تمام برانچ سربراہان کاتعارفی اجلاس ہوا،سیکرٹری بورڈ فرید اقبال نے مختلف شعبہ جات کی کارکردگی،جاری منصوبوں اورمستقبل کے اہداف پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز ناصر مشتاق ،ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن ثنا اللہ خان ودیگرنے شرکت کی۔ قمر الزمان نے کہا وقف املاک بورڈ کے زیر انتظام،گورو دواروں ، مندروں ،مذہبی مقامات اور متروکہ جائیدادو ں کے تحفظ بحالی اور موثر انتظام کو اولین ترجیح دی جائیگی ، شفافیت، احتساب اور میرٹ کو یقینی بنایا جائے گا ۔چیئرمین نے ادارے کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے ٹیم ورک پر زور دیتے کہا کہ تمام افسر اور ملازمین باہمی تعاون سے کام کریں تاکہ بورڈ کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔انہوں نے کہاعملے کی بہبود کیلئے بھی عملی اقدامات کئے جائینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس