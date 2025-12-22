صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کا نقاب کھینچنا دہشتگردی ہے : جماعت اہلحدیث

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)جماعت اہلحدیث پنجاب کے امیر حافظ عبد الوحید شاہد روپڑی ناظم اعلیٰ سلمان شاکر سمیت دیگر نے بھارت کو دہشتگرد سٹیٹ قرار دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ خاتون کا نقاب کھینچنا دہشتگردی ہے، بھارت میں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔

