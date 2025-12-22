صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقلیتوں کے ساتھ بدسلوکی اور تعصب بھارت کا اصل چہرہ :شیعہ علماکونسل

  • لاہور
اقلیتوں کے ساتھ بدسلوکی اور تعصب بھارت کا اصل چہرہ :شیعہ علماکونسل

لاہور(سیاسی نمائندہ)شیعہ علما کونسل پنجاب کے فوکل پر سن قاسم علی قاسمی نے بھارتی صوبہ بہار کے وزیراعلی ٰکی طرف سے مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب اتارنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ۔۔۔

 خواتین کے حقوق کی عالمی تنظیموں نے اب تک خاموش ہیں، کوئی مذمتی بیان تک جاری نہیں کیا۔ان کا کہنا تھا کہ بھارت کا اسلام کے خلاف تعصب کھل کر سامنے آگیا ہے کہ مسلم خاتون کا نقاب بھی ہندوتوا کو برداشت نہیں ہے ۔ وزیراعلیٰ بہار نے مسلمان خاتون کے چہرے پر صرف نقاب ہی نہیں ہٹایا،یہ عالم اسلام کے منہ پرطمانچہ بھی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر