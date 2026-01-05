شہر میں مختلف واقعات میں دو افراد جاں بحق
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں مختلف واقعات میں دو افراد جاں بحق ہوگئے۔ ترجمان ایدھی کے مطابق گلشن اقبال سبزی منڈی کے قریب 36 سالہ شخص مردہ حالت میں پایا گیا۔
متوفی نشے کا عادی تھا اور نشے کی زیادتی کے باعث جاں بحق ہوا، شناخت مصطفی کے نام سے ہوئی۔ جبکہ کاہنہ لنگڑا پھاٹک کے قریب 45 سالہ شخص کی پھندا لگی لاش برآمد ہوئی ،متوفی کی شناخت نہ ہو سکی۔ واقعہ قتل ہے یا خودکشی پولیس تحقیقات کر رہی ہے ،پولیس اور تحقیقاتی اداروں کی کارروائی کے بعد لاشیں ایدھی ایمبولنیسز کے ذریعے مردہ خانہ منتقل کر دی گئی ،پولیس نے مزید کارروائی شروع کردی۔