صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں مختلف واقعات میں دو افراد جاں بحق

  • لاہور
شہر میں مختلف واقعات میں دو افراد جاں بحق

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں مختلف واقعات میں دو افراد جاں بحق ہوگئے۔ ترجمان ایدھی کے مطابق گلشن اقبال سبزی منڈی کے قریب 36 سالہ شخص مردہ حالت میں پایا گیا۔

متوفی نشے کا عادی تھا اور نشے کی زیادتی کے باعث جاں بحق ہوا، شناخت مصطفی کے نام سے ہوئی۔ جبکہ کاہنہ لنگڑا پھاٹک کے قریب 45 سالہ شخص کی پھندا لگی لاش برآمد ہوئی ،متوفی کی شناخت نہ ہو سکی۔ واقعہ قتل ہے یا خودکشی پولیس تحقیقات کر رہی ہے ،پولیس اور تحقیقاتی اداروں کی کارروائی کے بعد لاشیں ایدھی ایمبولنیسز کے ذریعے مردہ خانہ منتقل کر دی گئی ،پولیس نے مزید کارروائی شروع کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این کشمیریوں کو حق خودارادیت دلائے، صدر، وزیراعظم آزاد کشمیر

نجی سکو لوں کو بھی نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں شا مل کرنیکا فیصلہ

ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں، کمشنر مردان

ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ

سی ڈی اے ایمرجنسی سروس نے گزشتہ سال 16,190ہنگامی کالز پر بروقت کارروائی کی

اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے مؤثر اقدامات کیے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر