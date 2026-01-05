صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

‘‘سوشل میڈیا کا بڑھتا رجحان اور ہمارے بچے ’’کے موضوع پر مذاکرہ

  • لاہور
‘‘سوشل میڈیا کا بڑھتا رجحان اور ہمارے بچے ’’کے موضوع پر مذاکرہ

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)عمر کی بنیاد پر سوشل میڈیا تک رسائی کو مرحلہ وار منظم کیا جائے ،نادرا سے منسلک عمر کی تصدیق کا نظام لازمی قرار دیا جائے۔۔۔

والدین کی اجازت اور نگرانی کے ڈیش بورڈ فراہم کیے جائیں ،خاص طور پر سکولوں میں سوشل میڈیا کے استعمال پر واضح پالیسی بنائی جائے ۔ ان خیالات کا اظہار ممتازماہر ِ تعلیم اور نوجوانوں کی ترقی کے علمبردار رضا الررحمان نے ‘‘ سوشل میڈیا کا بڑھتا رجحان اور ہمارے بچے ’’کے موضوع پر منعقدہ مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

110 پارکنگ پوائنٹس کو مزید منظم و جاذب نظر بنانیکا فیصلہ

کمالیہ:اے سی اقراناصر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

چک جھمرہ :عوامی سہولیات کیلئے ڈپٹی کمشنر کے متعدد اقدامات

الائیڈ ہسپتال II کو مخیر حضرات کی جانب سے ادویات فراہم

ای ایس ٹی اساتذہ کی سکیل 16 میں پروموشن، تقررنامے تقسیم

حضرت علی کا دور خلافت حکمرانوں کیلئے بہترین نمونہ :مقررین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر