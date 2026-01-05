صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنرکا ٹھیکیدار کو یو سی 258 کے نقائص فوری دور کرنے کا حکم

  • لاہور
ڈپٹی کمشنرکا ٹھیکیدار کو یو سی 258 کے نقائص فوری دور کرنے کا حکم

لاہور(اے پی پی)تحصیل سٹی کی یو سی 258 میں 196 اور رائے ونڈ میں 41 گلیاں ریکارڈ مدت میں مکمل کر لی گئیں۔

ڈی سی نے فیلڈ ٹیموں کو سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کرتے ہوئے ٹھیکیدار کو یو سی 258 کے نقائص فوری دور کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ میٹریل کے معیار پر سمجھوتہ، کرپشن یا کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، جبکہ نکاسی آب اور شہریوں کی سہولت کا خاص خیال رکھا جائے ۔ وہ خود اچانک دورے کریں گے کیونکہ عوامی فلاح کے ان منصوبوں کی بروقت تکمیل اور شہریوں کا معیار زندگی بہتر بنانا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چڑیا گھر کی تعمیر کا منصوبہ متنازع حکومت کا اظہار تشویش

شفاف پالیسی مانیٹرنگ نظام مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں 1ارب 9کروڑ کی ٹیکس ریکوری

آر پی اوکا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

حکومت کے اصلاحاتی پیکیج پرعمل سے معیشت بہترہو رہی ہے ‘ شازیہ بانو

گلیوں پر قبضے کر کے تعمیر کئے گئے گھر مسمار‘راستے واگزار

بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج :رائے منیر احمد کھرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر