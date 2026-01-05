صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دینی طلبہ موبائل کو حصول علم کا ذریعہ بنائیں : راغب نعیمی

  • لاہور
دینی طلبہ موبائل کو حصول علم کا ذریعہ بنائیں : راغب نعیمی

لاہور(سیاسی نمائندہ)چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہاہے کہ دینی طلبہ موبائل کوتفریح کے بجائے حصول علم کاذریعہ بنائیں۔

بطور عالم دین ہمارا ظاہر،باطن شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حالات جیسے بھی فارغ التحصیل طلبہ خود کو دینی امورکے ساتھ جوڑے رکھیں۔ موبائل فون ایک آلہ ہے ، جسکا فائدہ یا نقصان اس کے استعمال پر منحصر ہے ۔ان خیالات کااظہار انہوں نے جامعہ نعیمیہ میں 73ویں سالانہ تقریب ختم بخاری شریف کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈاتھارٹی : وہاڑی میں 25 ہزار کارروائیاں ، 11 ہزار اصلاحی نوٹسز

پیرا فورس بھرتی، ڈی سی وہاڑی کادوڑ ٹریک کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کا بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ

ڈی سی خانیوال کا کبیروالا ،جہانیاں کادورہ،بیوٹیفکیشن کا جائزہ

اے ڈی سی کا ڈسپوزل وارڈ کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ

اے سی کی شوگرملز انتظامیہ ،گنے کے کاشتکاروں سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر