جنرل ہسپتال میں نرسنگ لیڈرشپ ورکشاپ

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر)پرنسپل امیرالدین میڈیکل کالج فاروق افضل نے کہا ہے کہ نرسیں اپنی پیشہ ورانہ مہارت، ہمدردی اور مسلسل نگہداشت کے ذریعے مریضوں میں جینے کی امنگ پیدا کرتی ہیں۔۔۔

جدید دور میں نرسنگ کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور سپیشلائزیشن، تحقیق اور لیڈرشپ کے ذریعے مریضوں کی دیکھ بھال کے معیار کو بہتر بنانے میں نرسز کا کردار انتہائی اہم ہو چکا ہے ۔وہ کالج آف نرسنگ، اے ایم۔سی / لاہور جنرل ہسپتال میں نرسنگ فیکلٹی ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت منعقدہ نرسنگ لیڈرشپ ورکشاپ سے خطاب کر رہے تھے۔

