صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شدید سردی : مچھلی منڈیوں میں رش، قیمتیں دگنی ہو گئیں

  • لاہور
شدید سردی : مچھلی منڈیوں میں رش، قیمتیں دگنی ہو گئیں

منڈی میں رہو مچھلی 450 اورسول مچھلی 2100 روپے کلوفروخت ضروری اشیاکی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کیلئے مؤثر اقدامات کیے جائیں،شہری

 لاہور(آن لائن)موسم کے سرد ہونے کے ساتھ ہی شہر کی مچھلی منڈیوں میں فروخت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ، جس کے باعث منڈیوں میں رش بڑھ گیا ہے ۔ شہریوں نے شکایت کی ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں مچھلی کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے مچھلی کھانا عام شہریوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے اور مہنگائی نے غریب کی قوت خرید مزید کم کر دی ہے۔

دوسری جانب مچھلی فروشوں کا کہنا ہے کہ پیداواری لاگت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا۔ مارکیٹ میں رہو مچھلی 450 روپے فی کلو، سول مچھلی 2100 روپے فی کلو، سنگھاری مچھلی 1400 روپے فی کلو، جبکہ ملی اور بام مچھلی ایک ہزار روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے ۔شہریوں نے حکومتی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی پر قابو پانے اور ضروری اشیا کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مچھروں کی بہتات،ملیریا کے کیسز میں خطرناک اضافہ،جراثیم کش اسپرے مہم شروع نہ ہو سکی

ضلع کوہستان لوئر کے مکینوں کا پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ

تعلیم ہی متوازن معاشرے کی واحد ضمانت ،وزیراعلیٰ

مفتی منیب الرحمن کے ہاتھوں یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کا سنگِ بنیاد

شطرنج کارنر اور اسٹریٹ لائبریری تباہ حالی کا شکار

جوبلی لائف انشورنس کا کراچی یونائیٹڈ سے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر