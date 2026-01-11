صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھند کے باعث ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کاشکار

  • لاہور
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث ٹرین شیڈول بری طرح متاثر، کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ ہوئیں۔

کراچی سے آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 5 گھنٹے 10 منٹ، ملت ایکسپریس 4 گھنٹے لیٹ ہوئی ، علامہ اقبال ایکسپریس 3 گھنٹے 30 منٹ ،کراچی ایکسپریس 2 گھنٹے 50 منٹ ،خیبر میل ایکسپریس 2 گھنٹے 45 منٹ، قراقرم ایکسپریس 2 گھنٹے 40 منٹ ،تیز گام ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ ،گرین لائن ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ اور عوام ایکسپریس 1 گھنٹہ 30 منٹ لیٹ ہوئی۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔

