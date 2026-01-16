صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتحانی عملے کو معاوضوں کی ادائیگیاں

  • لاہور
امتحانی عملے کو معاوضوں کی ادائیگیاں

لاہور(خبر نگار)لاہور بورڈ نے میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کے تمام امتحانی عملے کو معاوضوں کی ادائیگیاں کردیں۔

 تفصیلات کے مطابق پانچ ہزار سے زائد عملے نے انٹر امتحان میں ڈیوٹیاں دی تھیں،امتحانات اپریل ،مئی میں منعقد ہوئے تھے ۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر کا کہنا ہے کہ لاہور انٹرمیڈیٹ کے نتائج 18جولائی کو اعلان کیا تھا،لاہور بورڈ کیجانب سے 17 کروڑ چھیالیس لاکھ روپے کے فنڈز معاوضوں کی ادائیگی کیلئے جاری کردیئے گئے ہیں،معاوضوں کی جلد ادائیگی کیلئے تمام عملہ بینک اکاؤنٹ نمبر تعلیمی بورڈ کو فراہم کرے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میگا سیوریج منصوبہ مقررہ مدت تک مکمل کرنیکا حکم

ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی پر سخت کارروائی کا حکم

ضلع میانوالی میں اگلے ماہ 164 فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب شروع

ضمنی انتخابات کے بعد الیکٹرک بس بھاگٹانوالہ سے غائب

ڈاکٹر میاں کاشف علی کا رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال میانوالی کا اچانک دورہ

شہید سب انسپکٹر محمد شیر کی برسی سلامی پیش،فاتحہ خوانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ