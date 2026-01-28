خورشید محمود قصوری کی رہائش گاہ پراجلاس معروف تجزیہ کاروں کی شرکت
لاہور (نامہ نگار خصوصی)پاکستان فورم کے ماہانہ اجلاس ملک کو درپیش چیلنجز کے عمل میں سیاسی استحکام کو ۔۔۔
ناگزیر قرار دیتے ہوئے پاکستان کی سیاسی قیادت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائیں اور ایک ایک قدم پیچھے اٹھاتے ہوئے اپنا قومی کردار ادا کریں ۔اجلاس میں کہا گیا کہ بلاشبہ بیرونی اور سفارتی محاذ پر پاکستان کی اہمیت بڑھی ہے ، سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی رہائش گاہ پر منعقدہ اجلاس میں میاں خورشید محمود قصوری بیگم مہناز رفیع، مجیب الرحمن شامی، احمد بلال محبوب، سلمان غنی و دیگر بھی موجود تھے ۔