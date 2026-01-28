صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خورشید محمود قصوری کی رہائش گاہ پراجلاس معروف تجزیہ کاروں کی شرکت

  • لاہور
خورشید محمود قصوری کی رہائش گاہ پراجلاس معروف تجزیہ کاروں کی شرکت

لاہور (نامہ نگار خصوصی)پاکستان فورم کے ماہانہ اجلاس ملک کو درپیش چیلنجز کے عمل میں سیاسی استحکام کو ۔۔۔

ناگزیر قرار دیتے ہوئے پاکستان کی سیاسی قیادت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائیں اور ایک ایک قدم پیچھے اٹھاتے ہوئے اپنا قومی کردار ادا کریں ۔اجلاس میں کہا گیا کہ بلاشبہ بیرونی اور سفارتی محاذ پر پاکستان کی اہمیت بڑھی ہے ، سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی رہائش گاہ پر منعقدہ اجلاس میں میاں خورشید محمود قصوری بیگم مہناز رفیع، مجیب الرحمن شامی، احمد بلال محبوب، سلمان غنی و دیگر بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر