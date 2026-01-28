صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں غیر معیاری کیچپ اور ساسز یونٹ سیل

  • لاہور
فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں غیر معیاری کیچپ اور ساسز یونٹ سیل

لاہور(اے پی پی)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے صحت دشمن مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کے دوران لاہور میں غیر معیاری کیچپ اور ۔۔

 ساسز تیار کرنے والے یونٹ کو سیل کر دیا ، ایک ڈیری فارم کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔فوڈ سیفٹی ٹیموں نے کچا جیل روڈ پر واقع کیچپ اور ساسز تیار کرنے والے یونٹ پر چھاپہ ماراجہاں قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر یونٹ کی پروڈکشن فوری طور پر بند کر دی گئی،کارروائی کے دوران580 کلو گاجر پلپ، 2 من مختلف ساسز ، گرائنڈر،بوائلر، مکسنگ مشین اور چولہے ضبط کر لیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر