صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری سکولوں میں داخلے بڑھانے کیلئے مانیٹرنگ کا آغاز

  • لاہور
سرکاری سکولوں میں داخلے بڑھانے کیلئے مانیٹرنگ کا آغاز

فیلڈ افسرطلبہ کے داخلوں کا بروقت اور درست ڈیٹا اپ لوڈ کرنے کے پابند

لاہور(خبر نگار)سیکرٹری ایجوکیشن نے طلبہ کے داخلے بڑھانے کیلئے سرکاری سکولوں کی مانیٹرنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ۔محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق مانیٹرنگ کے دوران سکولوں میں طلبہ کے داخلے بڑھانے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔یکم  اپریل سے طلبہ کے داخلے بڑھانے کیلئے کی جانے والی کوششوں کو جانچا جائے گا۔محکمہ سکول ایجوکیشن کا کہنا ہے  کہ سکولوں میں انرولمنٹ سے متعلق تمام معلومات قابلِ تصدیق اور دستاویزی شواہد پر مبنی ہونی چاہئیں۔تمام سی ای اوز ایجوکیشن کی جانب سے ڈیٹا اپ گریڈیشن کیلئے اختیار کیے گئے طریقۂ کار، کوششوں اور ٹیم ورک کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔مانیٹرنگ عمل میں باہمی ہم آہنگی، ڈیٹا کی یکسانیت اور ادارہ جاتی ذمہ داری پر خصوصی زور دیا جائے گا۔فیلڈ افسرطلبہ کے داخلوں کا بروقت اور درست ڈیٹا اپ لوڈ کرنے کے پابند ہونگے ۔محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق مانیٹرنگ کا مقصد سکولوں میں داخلوں میں شفاف اور مؤثر اضافہ یقینی بنانا ہے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس