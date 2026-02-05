صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائی سکول نبی پور پیراں میں داخلہ مہم جاری،آگاہی واک

  • لاہور
ہائی سکول نبی پور پیراں میں داخلہ مہم جاری،آگاہی واک

اساتذہ طلبہ کی بہترین تربیت کر رہے ،والدین بچے داخل کرائیں،ہیڈ ماسٹر

 ننکانہ صاحب (خبر نگار)گورنمنٹ ہائی سکول نبی پور پیراں میں داخلہ مہم جاری، نہم، دہم اور ای سی ای کلاسز میں داخلوں کے سلسلے میں آگاہی واک کا انعقاد کیاگیا جسکی قیادت ہیڈ ماسٹر زاہد اقبال شہزاد نے کی۔ واک میں سکول کونسل ممبران، اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی۔ شرکانے اہل علاقہ کو سرکاری سکول میں معیاری تعلیمی سہولیات، ہفتہ وار ٹیسٹ سسٹم اور سابقہ شاندار نتائج سے آگاہ کیا۔ ہیڈ ماسٹر زاہد اقبال شہزاد نے وفد کے ہمراہ قریبی دیہات بلال کالونی، پیدی، نبی پور ڈیک اور کالی بیر کا دورہ کیا جہاں بچوں اور والدین کو سکول میں داخلہ لینے کی ترغیب دی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا گورنمنٹ ہائی سکول نبی پور پیراں معیاری ادارہ ہے جہاں اساتذہ طلبہ کی بہترین تربیت کر رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، ملزمان 200 تولہ سونا اور ایک لاکھ امریکی ڈالر لوٹ کر فرار

میئر نے واٹر کارپوریشن کی یونیفائیڈ ایپ کا افتتاح کردیا

ٹریفک حادثات میں بچی اور خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق

گلشن اقبال میں گھریلو مسائل کی وجہ سے دلبرداشتہ نوجوان کی خودکشی

جھگڑے میں فائرنگ کرنے والے تین نامزد ملزمان گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن