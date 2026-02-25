صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشی :مختلف کارروائیوں کے دوران87دکانیں اور گودام سیل

  • لاہور
گرانفروشی :مختلف کارروائیوں کے دوران87دکانیں اور گودام سیل

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )مختلف اضلاع میں ریٹ لسٹیں آویزاں نہ کرنے پر 1965دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی،اسی طرح اوور چارجنگ کرنے پر 24 ہزار 600 سے زائد دکانداروں کے خلاف ایکشن لیا گیا ۔۔۔

اور مختلف کارروائیوں کے دوران87 دکانیں اور گودام سیل کر دیے گئے ،سیکرٹری فوڈ سیفٹی نے مزید بتایا کہ صوبہ بھر میں گراں فروشوں کے خلاف 313 مقدمات درج کر کے 2870 کو قانونی شکنجے میں لے لیا گیا اور انہیں 3کروڈ 74لاکھ 72 سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا-انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں کل 1869 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اپنے فرائض تندہی کے ساتھ سرانجام دے رہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر خوشاب کی صحافیوں سے ملاقات

اوپن مارکیٹ میں اشیاء خوردونوش کی نو ٹیفائیڈ ریٹس پر فروخت کو یقینی بنا یا جا ئے ، ڈپٹی کمشنر میانوالی

گرانفروشی کے خاتمے کیلئے عوامی آگاہی مہم کا آغاز

چوری کے مقدمات میں مطلوب 2 رکنی گینگ گرفتار

ڈکیتی و چوری کی وارداتوں میں 29لاکھ اور موبائل چھین کر فرار

شادی شدہ خاتون اور اسکی چھ سالہ بچی کو مبینہ طور پر اغواء کر لیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق