گوشت سپلائی کیلئے مردہ بھینس لیجانے والے 3ملزم گرفتار

  • لاہور
تلونڈی، چھانگا مانگا(نامہ نگاران)محکمہ لائیو سٹاک اور پٹرولنگ پولیس کی مشترکہ کارروائی ،مردہ بھینس لوڈر رکشہ پر لے جانے والے 3 ملزم گرفتار کر لئے گئے ۔

ملزموں میں ایوب مسیح، یوسف مسیح اور اصغر شامل ہیں، جو گجن سنگھ سے مردہ بھینس کو ہلدی کے پتوں سے ڈھانپ کر کھڈیاں کی جانب لے جا رہے تھے ۔ بدوجیونا کے قریب مردہ بھینس برآمد کر لی گئی ۔ذرائع کے مطابق مردہ بھینس سے تقریباً 5 من گوشت نکال کر لاہور کے ہوٹلوں کو سپلائی کرنے کا منصوبہ تھا۔ تھانہ سٹی چونیاں میں ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر محمد آصف کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔ 

 

