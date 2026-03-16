تیز رفتار ڈمپر نے موٹرسائیکل سوار باپ بیٹوں کو کچل دیا

  • لاہور
تیز رفتار ڈمپر نے موٹرسائیکل سوار باپ بیٹوں کو کچل دیا

نارووال روڈ پر حادثہ،باپ عابد جاں بحق ،دوبیٹے حسنین اور منیب شدیدزخمی

شیخو پورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)دن کے وقت پابندی کے باوجود نارووال روڈ پر جانے والا تیز رفتار ڈمپر بے قابو ہو کر آگے جانے والی موٹرسائیکل پر چڑھ گیا جس سے موٹر سائیکل پر سوار محنت کش عابد جاں بحق اور اسکے دو بیٹے 13 سالہ حسنین عابد اور 15 سالہ منیب عابد شدید زخمی ہو گئے ۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمی بچوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ مرنے والے کی لاش اسکے ورثاکے حوالے کر دی گئی۔ باپ،بیٹے موٹر سائیکل پر عید کی خریداری کرنے بازار جا رہے تھے ۔حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور ڈمپر سمیت فرار ہو گیا۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

جرمانوں کی ا ڈیجیٹل وصولی، مینوئل چالان ختم کرنیکا فیصلہ

چنیوٹ : اسلاموفوبیا کے تدارک کے عالمی دن پر سیمینار

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا رمضان بازار کا دورہ، نرخوں کی نگرانی پر زور

عید الفطر کے انتظامات مکمل، امن کمیٹی کا کردار قابل تحسین :ڈاکٹر نوید عاطف

شورکوٹ: اسسٹنٹ کمشنر نے بیوٹیفکیشن اور صفائی کا جائزہ لیا

پیرمحل: الخدمت فائونڈیشن کا آر او واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی