ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کی صارفین کے حقوق پر ریلی

  • لاہور
ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کی صارفین کے حقوق پر ریلی

قصور(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر قصور آصف رضا کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل قصور کے زیر اہتمام صارفین کے حقوق کے عالمی دن پر آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔

ریلی کی قیادت سیکرٹری ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل قصور چودھری اویس نے کی۔اس موقع پر چودھری اویس نے خطا ب میں کہا کہ صارفین کے حقوق کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ معیاری اشیاکی فراہمی، درست قیمتوں کا تعین اور صارفین کو دھوکہ دہی سے بچانا کنزیومر پروٹیکشن قوانین کا بنیادی مقصد ہے ۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ خریداری کے وقت رسید ضرور حاصل کریں اور کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔

گوجرانوالہ

ٹریفک سگنلز ، چوکوں اور پبلک مقامات پر بھکاریوں کے ڈیرے انتظامیہ تماشائی

مشکلات سے نجات کیلئے اللہ سے تعلق جوڑنا ہوگا :اجمل قا دری

میرٹ پر 42لاکھ افراد کو 42 ارب کا رمضان پیکیج دیا:سلمیٰ بٹ

آل پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا فوری تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ

نگہبان کارڈ کے ذریعے متوسط طبقہ کی معاونت کی جا رہی:شازیہ فرید

جعلی دیسی گھی تلف ، 33فوڈ پوائنٹس کو لاکھوں روپے جرمانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی