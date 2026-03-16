بارشیں :واسا عملہ تمام تر مشینری کیساتھ فیلڈ میں فعال

  • لاہور
بارشیں :واسا عملہ تمام تر مشینری کیساتھ فیلڈ میں فعال

بارش کے پانی کی ہموار نکاسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے :ڈپٹی کمشنر لاہور

لاہور(خبر نگار)لاہور میں بارش کے آغاز کے ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز نے واسا اور ضلعی انتظامیہ لاہور کو فوری طور پر متحرک کر دیا ہے تاکہ شہر بھر میں نکاسی آب کے عمل کو تیز کیا جا سکے ۔ واسا کا عملہ اپنی تمام تر مشینری کے ساتھ فیلڈ میں مکمل طور پر فعال ہے اور خاص طور پر لاہور کے نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کی فوری نکاسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔

ڈی سی لاہور شہر کی تمام اہم شاہراہوں اور مختلف مقامات پر نکاسی آب کی صورتحال کی لمحہ بہ لمحہ خود نگرانی کر رہے ہیں اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ جب تک پانی کی مکمل نکاسی نہیں ہو جاتی، تمام متعلقہ عملہ اور مشینری فیلڈ میں ہی موجود رہے گی۔ ڈی سی لاہور نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ بارش کے پانی کی ہموار نکاسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں دشواری نہ ہو۔ اسکے ساتھ ہی انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بارش کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اور اپنی حفاظت کے پیش نظر بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔

مزید پڑہیئے

ملتان

زینب گریجویٹ کالج برائے خواتین کا خصوصی اعزاز

ترقیاتی سکیموں کیلئے 44 کروڑ روپے کے فنڈز منظور

کینٹ ڈویژن میں جرائم کنٹرول کیلئے میٹنگ کا انعقاد

عوام کو معیاری اورمناسب قیمتوں پراشیاء فراہم کرنیکی ہدایت

ڈی جی زراعت کی اگیتی کپاس کاٹارگٹ حاصل کرنیکی ہدایت

فاریسٹ پارک اپ گریڈ، فلڈ بندوں کے انتظامات تیز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی