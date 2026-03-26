صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورکرز ویلفیئرفنڈ کے ملازمین کم از کم اجرت سے محروم

  • لاہور
کمپنیوں کو فی ملازم 60 سے 65 ہزار روپے تک ادائیگی کی جا رہی ہے،ذرائعوزیر محنت نے سیکرٹری ڈبلیو ڈبلیو ایف سے فوری رپورٹ طلب کرلی

لاہور(خبر نگار)پنجاب کے ماتحت اداروں میں کام کرنے والے ملازمین ہی کم از کم اجرت سے محروم نکلے ۔ذرائع کے مطابق ڈبلیو ڈبلیو ایف میں ڈیلی ویجز ملازمین کی بھرتیاں ٹھیکے داری نظام کے تحت کی گئیں، جہاں تین مختلف نجی کمپنیوں کے ذریعے افرادی قوت فراہم کی جا رہی ہے۔ حیران کن طور پر ڈبلیو ڈبلیو ایف کی جانب سے ان کمپنیوں کو فی ملازم 60 سے 65 ہزار روپے تک ادائیگی کی جا رہی ہے، تاہم انہی ملازمین کو صرف 30 سے 32 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ دی جا رہی ہے ، جو کہ مقررہ کم از کم اجرت سے بھی کم ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈبلیو ڈبلیو ایف کے دفاتر اور تعلیمی اداروں میں مجموعی طور پر 101 ملازمین تعینات ہیں۔ دوسری جانب ورکرز ویلفیئر فنڈ پنجاب کی جانب سے متعلقہ کمپنیوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ملازمین کو قانون کے مطابق تنخواہیں دی جائیں ۔ادھر صوبائی وزیر لیبر و افرادی قوت محمد منشاء اللہ بٹ نے معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میٹرک امتحانات ،امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ

رمضان میں سہولیات کی بروقت رسائی یقینی بنانے پر اسسٹنٹ کمشنر یسریٰ سہیل بٹ کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا

کھلے مین ہول کورکرنے کی مہم کا کام کامیابی کیساتھ تقریبا مکمل کر لیا گیا ، ڈپٹی کمشنر

ہمارا ملک کسی بھی جارحیت کا متحمل نہیں ہو سکتا،عامر سلطان چیمہ

تعلقات سے انکار پر خاتون کو گھر مین داخل ہو کر تشددکانشانہ بنا دیا

سی سی ڈی سے فائرنگ کے تبادلہ میں منشیات فروش ہلاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک دن گاؤں میں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سوال جو ناگفتہ رہ گئے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قومی ریاست اور سیاسی اسلام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن…
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وصالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق… (اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن