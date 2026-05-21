صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف محکموں میں اسامیوں پر بھرتی کیلئے حتمی نتائج کااعلان

  • لاہور
مختلف محکموں میں اسامیوں پر بھرتی کیلئے حتمی نتائج کااعلان

گجرات ڈویژن میں انفورسمنٹ آفیسر کی 6اسامیوں پر 6امیدوار کامیاب

لاہور(خبر نگار)پی پی ایس سی نے محکمہ انہار، پنجاب فوڈ اتھارٹی، پیرا اور دیگر مختلف محکموں میں اسامیوں پر بھرتی کے سلسلے میں حتمی نتائج اور نظرثانی شدہ میرٹ لسٹس کا اعلان کر دیا ہے ۔ سیکرٹری پی پی ایس سی افضال احمد کی جانب سے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفکیشنز جاری کر دیے گئے ہیں۔ترجمان کے مطابق گجرات ڈویژن میں انفورسمنٹ آفیسر کی 6 اسامیوں پر 6 امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔مزید برآں نظرثانی شدہ میرٹ لسٹ میں محکمہ انہار کے سرگودھا ریجن میں ذیلدار کی 11 اسامیوں پر 11 امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔اسی طرح محکمہ انہار کے فیصل آباد ریجن میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی 41 اسامیوں پر 41 امیدوار کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ڈائریکٹوریٹ جنرل انڈسٹریز لاہور میں انڈسٹریل ڈویلپمنٹ آفیسر کی7اسامیوں پر7 امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔ مزید یہ کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی میں اکاؤنٹنٹ کی 10اسامیوں پر 10امیدوار کامیاب قرار دیے گئے ہیں تمام کامیاب امیدواروں کو نوٹیفکیشنز جاری کیے جا رہے ہیں جبکہ مکمل تفصیلات کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پبلک پراپرٹی سے غیرقانونی ہورڈنگز ہٹانے کافیصلہ

تاجروں کو بھتے کی پرچیاں ملنے کا سلسلہ تیز

اورنگی ٹاؤن میں ہلال احمر کی اراضی 40سال بعد قبضہ مافیا سے واگزار

عازمین حج مظلوم مسلمانوں کیلئے خصوصی دعا کریں، شجاع الدین

ایشور کمپاؤنڈ دوبارہ سربمہر کرنے کا حکم

لاڑکانہ:انسانی اسمگلنگ، خواتین کی خریدو فروخت میں ملوث 3ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن