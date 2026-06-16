صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مذہبی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کیلئے مشاورتی تقریب

  • لاہور
مذہبی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کیلئے مشاورتی تقریب

لاہور(سیاسی نمائندہ،خبر نگار)انسانی حقوق کے فروغ اور بین المذاہب ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کیلئے ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن اور محکمہ انسانی حقوق پنجاب کے زیر اہتمام ہیومن رائٹس گورننس پراجیکٹ کی افتتاحی و مشاورتی تقریب ہوئی۔۔۔

 صوبائی وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ ،صدر ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن ساجد کرسٹوفر، رکن پنجاب اسمبلی اعجاز عالم آگسٹین، چیئرمین کل مسالک علما بورڈ مولانا عاصم مخدوم، چیئرمین یونائیٹڈ انٹرفیتھ آرگنائزیشن ماڈریٹر ڈاکٹر مجید ایبل ،ایم پی ا یز عظمیٰ کاردار ، آصفہ خان،ثمرین تاج، ماریہ طلال، فضہ میمونہ ، رخسانہ شفیق ودیگرنے شرکت کی۔ رمیش سنگھ اروڑہ نے خطاب میں کہا پنجاب حکومت انسانی حقوق کے تحفظ، مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کیلئے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ ساجد کرسٹوفر اور اعجاز عالم نے کہا اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کیلئے موثر اقدامات کی ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ ایکسائز میں ٹائوٹ مافیا، پرائیویٹ افراد کی دیہاڑیاں

کمشنر کی اوپن ڈور پالیسی، مسائل سنے ،احکامات جاری

واسا کا محرم الحرام کے دوران خصوصی انتظامات کا فیصلہ

تصدیق شدہ بیج غذائی تحفظ کیلئے ناگزیر :وی سی زرعی یونیورسٹی

زرعی یونیورسٹی کا سموک ورگ فری ہاسٹل پالیسی کے نفاذ کا اعلان

نجی ہسپتال میں انسدادِ ڈینگی ڈے ، آگاہی واک کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ