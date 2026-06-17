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الخدمت مائیکروفنانس کی پرفارمنس اینڈ پلاننگ کانفرنس اختتام پذیر

  • لاہور
الخدمت مائیکروفنانس کی پرفارمنس اینڈ پلاننگ کانفرنس اختتام پذیر

لاہور (سٹاف رپورٹر) الخدمت اسلامک مائیکروفنانس کی تین روزہ سالانہ سٹریٹجک پرفارمنس اینڈ پلاننگ کانفرنس 2026لاہور میں اختتام پذیر ہوگئی۔۔۔

 کانفرنس میں پاکستان بھر سے ریجنل کوآرڈینیٹرز، پروگرام منیجرز، فیلڈ نمائندگان، معاشی ماہرین اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ \"اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدور ابرار احمد مگوں اور ذکراللہ مجاہد، پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے صدر ڈاکٹر مشتاق مانگٹ، الخدمت اسلامک مائیکروفنانس کے سی ای او عثمان نعیم ملک، ڈائریکٹر میاں بابر حمید، چیف فنانشل آفیسر رمیز راجہ سمیت دیگر ذمہ داران اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے شرکت کی۔

 

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