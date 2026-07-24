صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ، جموں کشمیر یونائیٹڈ موومنٹ، آئی پی پی کا اتحاد

  • لاہور
مرکزی مسلم لیگ، جموں کشمیر یونائیٹڈ موومنٹ، آئی پی پی کا اتحاد

خالد مسعود،عون چودھری، سردار بابرکا آزاد کشمیر میں الیکشن ملکر لڑنے کا اعلان

لاہور (سیاسی نمائندہ)پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جموں کشمیر یونائیٹڈ موومنٹ اور استحکام پاکستان پارٹی نے آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ملکرلڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں صدر مرکزی مسلم لیگ خالد مسعود سندھو، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل آئی پی پی عون چودھری اور صدرجموں کشمیر یونائیٹڈ موومنٹ سردار بابر حسین نے لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس کی ۔خالد مسعود نے کہا تینوں جماعتیں آزاد کشمیر میں مشترکہ انتخابی حکمت عملی کے تحت الیکشن لڑیں گی۔مرکزی مسلم لیگ اپنے امیدوار آئی پی پی کے حق میں دستبردار کریگی تاکہ اتحاد کو مزید مضبوط بنایا جا سکے ۔ سردار بابر نے کہا کہ یہ اتحاد ویلی اور جموں کی نشستوں پر مثبت نتائج دے گا اور کشمیری عوام کو مضبوط، بااعتماد اور عوامی نمائندہ قیادت فراہم کرے گا۔عون چودھری نے کہا تینوں جماعتیں ملکر آزاد کشمیر کے عوام کو مضبوط متبادل سیاسی قیادت فراہم کریں گی۔ مشترکہ اعلامیے میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ مرکزی مسلم لیگ، جموں کشمیر یونائیٹڈ موومنٹ اور استحکام پاکستان پارٹی کشمیر کاز، قومی یکجہتی، جمہوری اقدار اور عوامی خدمت کیلئے مشترکہ جدوجہد جاری رکھیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر صحت کی زیرصدارت اجلاس، ویکسین تیاری پر پیشرفت کاجائزہ

پاکستان اورترکیہ میں ماحولیاتی پروگرامزشروع کرنے پراتفاق

ڈپٹی کمشنر مری کا شہرمیں جاری تعمیراتی منصوبوں کاجائزہ

جنگلات اراضی پر قبضہ برداشت نہیں کیاجائیگا:ڈی سی راولپنڈی

حکومت مذاکرات کیلئے عمران ،قیادت سے رابطہ کرے :علی محمد

مری بریوری میں ربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس پروڈکشن لائن کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ