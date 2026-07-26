سر عام اسلحہ لیکر گھومنے والے 3ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر) ہیر پولیس نے سر عام اسلحہ لیکر گھومنے اور نمائش کر کے خوف و ہراس پھیلانے والے 3 ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار کر لیے ۔
ایس پی کینٹ اختر نواز کی ہدایت پر نا جائز اسلحہ کے خلاف ہیر پولیس نے سر عام اسلحہ لیکر گھومنے اور نمائش کر کے خوف و ہراس پھیلانے والے مختلف مقامات سے 03 ملزمان عبدالستار، ریاض اور معاز کو گرفتار کر کے ملزمان سے 03 پستول اور گولیاں برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔
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