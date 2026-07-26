گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر 2سکیورٹی گارڈز شدید زخمی
لاہور(کرائم رپورٹر )فیکٹری ایریا پنجاب سوسائٹی میں تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، دو سکیورٹی گارڈز شدید زخمی ہو گئے۔
تیز رفتار گاڑی موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر بے قابو ہو کر کھمبے میں لگتی ہے ۔ حادثہ میں زخمی ہونے والے دونوں سوسائٹی کے سکیورٹی گارڈز ہیں، زخمیوں کو طبی امداد کے لئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ، حادثے میں گاڑی کا اگلا حصہ مکمل تباہ ہو گیا۔کار ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔
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