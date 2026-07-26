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خاتون سے پرس چھین کر فرار ہونے والے 2ملزم پکڑے گئے

  • لاہور
خاتون سے پرس چھین کر فرار ہونے والے 2ملزم پکڑے گئے

لاہور(کرائم رپورٹر) ڈیفنس کے علاقے میں ڈولفن سکواڈ نے خاتون سے پرس چھین کر فرار ہونے والے والا 2 رکنی سنیچر گینگ گرفتار کر لیا ۔

ترجمان ڈولفن کے مطابق ملزمان خاتون سے پرس، موبائل، نقدی چھین کر فرار ہوئے تھے ڈولفن ٹیم نے خاتون کی اطلاع پر تعاقب کے بعد ملزمان کو وائی بلاک مارکیٹ سے گرفتارکر کے ملزمان کے قبضہ سے چھینا گیا پرس، موبائل، کیش برآمد کر کے سلمان، قیس کو مزید قانونی کارروائی کیلئے تھانہ ڈیفنس اے کے حوالے کر دیا۔

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