صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کے نامزد سفیر برائے لیبیا کا لاہور چیمبر کا دورہ

  • لاہور
پاکستان کے نامزد سفیر برائے لیبیا کا لاہور چیمبر کا دورہ

لاہور (آن لائن) لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے پاکستان۔لیبیا تجارت اور اقتصادی تعاون کے فروغ کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔

 سیمینار کی صدارت لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمن سہگل نے کی۔ اس موقع پر نائب صدر خرم لودھی، ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین ندیم انصاری، رانا شعبان اختر، وقاص اسلم اور فردوس نثار، کنوینر سٹینڈنگ کمیٹی برائے پاکستان۔لیبیا ٹریڈ محمد سمیع اور چیمبر کے اراکین  بھی موجود تھے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فلڈ بندوں ،پشتوں کی کڑی نگرانی کے احکامات

مظفرگڑھ کے علاقوں میں فلڈ انتظامات بہتر کرنے کا حکم

سی پی او کا پولیس خدمت مرکز،ڈرائیونگ سکول کا دورہ

خانیوال غلہ منڈی میں کسان سہولت سینٹر کا افتتاح

کمشنر ڈیرہ کا تونسہ بیراج، حفاظتی بندوں ‘ فلڈ کیمپس کا جائزہ

میلسی میں 5ارب 93کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل