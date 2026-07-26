پاکستان کے نامزد سفیر برائے لیبیا کا لاہور چیمبر کا دورہ
لاہور (آن لائن) لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے پاکستان۔لیبیا تجارت اور اقتصادی تعاون کے فروغ کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔
سیمینار کی صدارت لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمن سہگل نے کی۔ اس موقع پر نائب صدر خرم لودھی، ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین ندیم انصاری، رانا شعبان اختر، وقاص اسلم اور فردوس نثار، کنوینر سٹینڈنگ کمیٹی برائے پاکستان۔لیبیا ٹریڈ محمد سمیع اور چیمبر کے اراکین بھی موجود تھے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments