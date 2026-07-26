رکشوں ، گاڑیوں کی بیٹریاں چرانے والے 2ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے سبزہ زارسے رکشوں و گاڑیوں کی بیٹریاں چرانے والا 2 رکنی پیشہ ور چور گینگ گرفتار کر لیا ۔
ترجمان ڈولفن کے مطابق ڈولفن سکواڈ نے چوروں کیخلاف انٹیلی جنس بیسڈ کارروائی کرتے ہوئے شہری کی اطلاع پر مارکیٹوں و گلی محلوں میں کھڑی گاڑیوں و رکشوں سے بیٹریاں و قیمتی سامان چرانے والے ملزمان غلام مصطفی اور شاہد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 1 چوری شدہ بیٹری، ٹولز، و دیگر سامان برآمد کے کے انہیں برآمدگی سمیت کارروائی کیلئے تھانہ سبزہ زار کے حوالے کر دیا۔
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