صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو ای ٹی کا سنڈیکیٹ اجلاس، تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کی منظوری

  • لاہور
یو ای ٹی کا سنڈیکیٹ اجلاس، تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کی منظوری

لاہور(اے پی پی)یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے سنڈیکیٹ کا اجلاس وائس چانسلر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔

اجلاس میں پرو وائس چانسلر، سنڈیکیٹ کے منتخب اراکین، رجسٹرار اور مختلف محکموں کے نمائندو ں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران یونیورسٹی کے انتظامی، تعلیمی اور مالی امور پر تفصیلی غور کیا گیا اور کئی اہم فیصلے کیے گئے ۔ سالانہ بجٹ اور ملازمین کے مالی فوائد کی منظوری سنڈیکیٹ نے فنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی کی سفارش پر مالی سال27۔2026 کے لیے 8.240 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی۔ اجلاس میں حکومت پنجاب کے نوٹیفیکیشنز کے مطابق یکم جولائی2024 سے ایڈہاک ریلیف الاؤئنس اور پنشن اضافے کے 9 ماہ کے بقایاجات اور یکم جولائی2026 سے نظرثانی شدہ بیسک پے سکیلز2026 کے تحت تنخواہوں و پنشن کی ادائیگی کی منظوری دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر کی سڑکوں اور آ بادیوں سے جلد نکاسی آب کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کا چلڈرن ہسپتال میں طبی و انتظامی سہولیات کا جائزہ

بارش، سیلاب سے فصلیں برباد، سبزیاں مہنگی

پسرور میں نالوں کی صفائی

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس ، پنجابی ڈرامہ سخن دا وارث پیش

کامونکے :سیم نالے پڑے والا 100 فٹ کا شگاف پر، پانی کی سطح کم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر