صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رجسٹرڈ ورکرز کیلئے موبائل ڈسپنسری منصوبہ شروع کرنیکا فیصلہ

  • لاہور
رجسٹرڈ ورکرز کیلئے موبائل ڈسپنسری منصوبہ شروع کرنیکا فیصلہ

صوبے بھر میں 80 موٹر سائیکل موبائل ڈسپنسریاں علاج ، ادویات فراہم کریں گی

لاہور(خبر نگار)پنجاب سوشل سکیورٹی انسٹیٹیوشنز کا رجسٹرڈ ورکرز کو علاج معالجے کی سہولیات انکی دہلیز تک پہنچانے کیلئے موبائل ڈسپنسری منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ جسکے تحت صوبے بھر میں 80 موٹر سائیکل موبائل ڈسپنسریاں بنیادی طبی سہولیات اور ادویات ورکرز تک پہنچائیں گی۔ منصوبے کا مقصد ایسے ورکرز کو بروقت طبی امداد فراہم کرنا ہے جو ہسپتالوں تک آسانی سے رسائی نہیں رکھتے ۔ پہلے مرحلے میں80 موٹر سائیکل موبائل ڈسپنسریاں خریدی جائینگی۔ ان موبائل یونٹس کے ذریعے بنیادی طبی معائنہ، ادویات اور ابتدائی علاج کی سہولیات براہِ راست رجسٹرڈ ورکرز تک پہنچائی جائیں گی۔حکام کے مطابق اس منصوبے سے ورکرز کا وقت اور سفری اخراجات کم ہونگے ، بروقت علاج سے بیماریوں کی تشخیص اور علاج بھی ممکن ہو سکے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس