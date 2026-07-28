صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین ونگ 3اور 6اگست کومہنگائی کیخلاف احتجاج کریگا:حمیرا طارق

  • لاہور
خواتین ونگ 3اور 6اگست کومہنگائی کیخلاف احتجاج کریگا:حمیرا طارق

لاہور(سٹاف رپورٹر)حلقئہ خواتین جماعت اسلامی کی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر حمیرا طارق ودیگر مقررین نے پریس کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی احتجاجی تحریک کی مکمل حمایت کرتے کہا ۔۔

مہنگائی کیخلاف 3اگست کو کراچی میں احتجاج، 6اگست کو خواتین کی ملک گیر احتجاجی سرگرمیاں اور 7اگست کو ملک گیر احتجاج میں بھرپور شرکت کی جائیگی۔حکومت وقتی و نمائشی منصوبوں کی بجائے ایسے منصوبے متعارف کرائے جو عوام کی زندگی میں بہتری لائیں۔ سود ی نظام نے ملک کو قرضوں اور مہنگائی کے دلدل میں دھکیل دیا ، اسلامی نظام ہی معاشی استحکام کی ضمانت بن سکتا ہے ۔ناقص پالیسیوں پر چیز عوام کی قوتِ خرید سے باہر ہو چکی ہے جبکہ وزرا کی مراعات میں مسلسل اضافہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس