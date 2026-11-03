صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سال بھی انسدادِ سموگ کیلئے عملی اقدامات نہ ہو سکے

  • لاہور
رواں سال بھی انسدادِ سموگ کیلئے عملی اقدامات نہ ہو سکے

رواں سال بھی انسدادِ سموگ کیلئے عملی اقدامات نہ ہو سکے سپرے گنز ،واٹر سپرنکلرز کی خریداری کیلئے بجٹ تعطل کا شکار ، شہری سموگ سے متاثر

لاہور(سٹاف رپورٹر سے )سموگ کے خاتمے کیلئے گزشتہ سال کیے گئے دعوے رواں سال بھی عملی اقدامات میں تبدیل نہ ہو سکے ۔ لاہور میں سردیوں کی آمد پر ایک بار پھر سموگ کی شدت بڑھنے سے شہری سانس، آنکھوں اور گلے کی تکالیف سے متاثر ہو نے لگے ۔ایل ڈی اے اور واسا نے مشترکہ پلان کے تحت شہر میں فضائی آلودگی کم کرنے کیلئے متعدد تکنیکی اقدامات کا اعلان کیا تھا مگر ان پر عملدرآمد تاحال دکھائی نہیں دے رہا۔منصوبے کے تحت کثیر المنزلہ عمارتوں کی چھتوں پر روف ٹاپ گارڈننگ، سولر پینلز اور سموگ فلٹرنگ ٹاورز نصب کرنیکا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم تاحال اس حوالے سے کوئی عملی پیشرفت نظر نہیں آ رہی۔شہر میں پانی کے چھڑکاؤ کیلئے واٹر گنز نصب کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ،ترقیاتی منصوبوں پر گرد و غبار کو کنٹرول کرنے کیلئے سپرنکلر سسٹم لگانے اور تعمیراتی سائٹس پر روزانہ پانی کا چھڑکاؤ لازمی قرار دینے کا فیصلہ ہوا تاہم سپرے گنز اور واٹر سپرنکلرز کی خریداری کیلئے بجٹ کی منظوری بھی تاحال تعطل کا شکار ہے۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جوائنٹ سیکرٹری کیڈ کاریجنل کسٹمر فیلسٹیشن سینٹر کا دورہ

سنگاپور کے وزیر خارجہ کا نسٹ کا دورہ، تعلیمی فروغ پر تبادلہ خیال

قانونی نظام میں اے آئی کیسا تھ انسانی نگرانی ناگزیر ،شزہ فاطمہ

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس ،سکیورٹی صورتحال کا جائزہ

چھوٹے انتظامی یونٹس سے عام آدمی کے مسائل حل ہونگے ،علیم خان

ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ