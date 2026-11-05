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ڈاکوؤں نے شہری سے ہزاروں کی نقدی چھین لی

  • لاہور
ڈاکوؤں نے شہری سے ہزاروں کی نقدی چھین لی

قصور(نمائندہ دنیا)چھانگا مانگا جنگل کے قریب موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے محلہ ملک پورہ پتوکی کے رہائشی انس ریاض سے گن پوائنٹ پر 50 ہزار روپے چھین لئے۔

چھانگا مانگا جنگل کے قریب موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے محلہ ملک پورہ پتوکی کے رہائشی انس ریاض سے گن پوائنٹ پر 50 ہزار روپے چھین لئے۔ تھانہ الہ آباد کے علاقہ سے نامعلوم چور یاسر علی کی موٹرسائیکل چوری کرکے لے گئے۔

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