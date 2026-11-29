جھوٹی ایمرجنسی کال پر شہری کیخلاف مقدمہ
قصور(نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ صدر پھولنگر نے مبینہ جھوٹی اور بے بنیاد ایمرجنسی کال کرنے پر شہری کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
تفصیل کے مطابق سب انسپکٹر مدثر حسین نے پولیس کو درخواست دی کہ گلشن بستی جمبر کے رہائشی وارث حنیف ملک نے مبینہ طور پر پولیس کو جھوٹی اور بے بنیاد کال کرکے ارتکابِ جرم کیا۔ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی۔
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