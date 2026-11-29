پرنسپل سیٹ پر ترمیمی ججز روسٹر جاری
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ پرنسپل سیٹ پر 30 نومبر سے 11ڈویژن اور 28سنگل بینچ مختلف مقدمات کی سماعت کرینگے ، چیف جسٹس کی منظوری کے بعد ترمیمی ججز روسٹر جاری کر دیا گیاجو 24 دسمبر تک نافذالعمل رہے گا۔
لاہور ہائیکورٹ پرنسپل سیٹ پر 30 نومبر سے 11ڈویژن اور 28سنگل بینچ مختلف مقدمات کی سماعت کرینگے ، چیف جسٹس کی منظوری کے بعد ترمیمی ججز روسٹر جاری کر دیا گیاجو 24 دسمبر تک نافذالعمل رہے گا۔
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