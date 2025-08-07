زراعت کا مستقبل کپاس، گندم سے وابستہ ،عاشق کرمانی
ملتان (وقائع نگار خصوصی)وزیر زراعت و لائیو سٹاک پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے کہا ہے کہ زراعت کا مستقبل کپاس، گندم، تیلدار اجناس اور۔۔
سبزیات و پھلوں کی پیداوار میں اضافے سے وابستہ ہے ۔ زرعی سائنسدان موسمیاتی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسی اقسام کی تیاری پر توجہ دیں جو زیادہ پیداوار دیں اور درآمدی بل میں کمی لائی جا سکے ۔وہ پنجاب ایگریکلچرل ریسرچ بورڈ (پارب) کے 51ویں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے ۔ اجلاس میں پارب کے نئے ایگزیکٹو ممبرز کی تعیناتی کی منظوری دی گئی جن میں ایڈمن و فنانس، مانیٹرنگ و ایولویشن، اور کوآرڈی نیشن ممبران شامل ہیں۔