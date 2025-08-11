صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر )سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران محکمہ صحت کی ناقص کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے تمام سرکاری ہسپتال جیسے کہ نشتر، شہباز شریف ہسپتال ، کاردڈیالوجی اور چلڈرن ہسپتال میں ادویات کی قلت۔۔۔

جبکہ مریضوں کیلئے بنیادی سہولیات کا فقدان ہوگیا ہے ۔ مریضوں کو دی جانے والی ادویات باہر سے منگوائی جانے لگیں فارمیسی عملہ مریضوں کو باہر کے میڈیکل سٹورز کی پرچیاں لکھ کر دینے لگا۔ دوسری جانب ہسپتالوں کی فارمیسی پر ادویات نہیں ہیں اور شہریوں کو یہی کہہ کر واپس بھیجا جا رہا کہ باہر سے لیکر آئیں ہسپتال کی فارمیسی میں ڈیوٹی پر موجود سٹاف کا مریضوں کو صاف جواب، مریض سراپا احتجاج، پنجاب حکومت نے مرمت کے نام پر ہسپتالوں پر اربوں کا فنڈز جاری تو کردیا اور کارآمد عمارتیں بھی گرا دیں تاہم ٹھیکیداروں سے مل ملا کر افسروں کی موجیں لگ گئیں۔ سرکاری ہسپتالوں کو ادویات دینے کے لئے فنڈز نہیں ہیں اور ادویات نایاب ہیں۔ اس سلسلے میں مریضوں اور انکے لواحقین نے وزیر اعلیٰ سے صورتحال کا نوٹس لیکر مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

