صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمیٹی کے پیسے مانگنے پر شہری پر تشدد، داڑھی نوچ ڈالی

  • ملتان
کمیٹی کے پیسے مانگنے پر شہری پر تشدد، داڑھی نوچ ڈالی

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ سٹی کوٹ ادو کے مطابق مدعی نے بتایا کہ اس نے ملزمان چوہدری ارشاد اور۔۔

سیف اللہ کے ساتھ موٹر سائیکل کمیٹی میں 12 ہزار روپے جمع کرا رکھے تھے ۔ رقم واپس مانگنے پر ملزمان مشتعل ہوگئے ۔ دکان میں موجودگی کے دوران چودھری ارشاد نے مدعی کی داڑھی سے پکڑ کر بال نوچے جبکہ سیف اللہ نے ہنٹر اور مکوں سے تشدد کیا۔ گواہوں کی موجودگی میں دونوں ملزمان نے مزید داڑھی کے بال کھینچ کر زمین پر پھینکے اور جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ پولیس کے مطابق مدعی اپنے داڑھی کے بال بطور ثبوت تھانے لایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کی ترقی کیلئے پلاننگ ونگ کی خدمات قابل تحسین : چیئرمین سی ڈی اے

ٹروتھ یوتھ گروپ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل یوتھ ڈے پر تقریب

کسی کو امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دینگے ، آ ئی جی

مشی واک پر پابندی ، خلاف ورزی پر کارروائی ہو گی ،کمشنر راولپنڈی

کے آئی ایم میں ایک ماہ کے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز

پنجاب فو ڈ اتھارٹی کی کا رروا ئی 1600لٹر ناقص دودھ تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس