صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم ، انتظامی و سکیورٹی پلان کو حتمی شکل دیدی گئی

  • ملتان
چہلم ، انتظامی و سکیورٹی پلان کو حتمی شکل دیدی گئی

وہاڑی(خبرنگار ،نمائندہ خصوصی، نمائندہ دنیا ) ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی زیر صدارت چہلم کے انتظامات سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔۔

، جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضل سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں انتظامی و سکیورٹی پلان کو حتمی شکل دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جلوسوں کے روٹس پر صفائی، پانی کا چھڑکاؤ، تجاوزات کا خاتمہ اور میڈیکل کیمپ لگائے جائیں گے ۔ بجلی، پی ٹی سی ایل اور کیبل کی تاروں کو اونچا کر دیا گیا ہے جبکہ موثر ٹریفک پلان مرتب کیا گیا ہے ۔ بلدیہ، پنجاب فوڈ اتھارٹی، محکمہ صحت، ریسکیو 1122 اور پولیس نفری جلوسوں کے ہمراہ ہوگی، اوقات کار کی پابندی یقینی بنائی جائے گی۔ ڈی پی او محمد افضل نے کہا کہ فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے ، پولیس افسران و اہلکار جلوسوں کے ہمراہ رہیں گے اور شرپسند عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ، سی او ضلع کونسل ناصر نعمان شاہ، ڈی ایچ او ڈاکٹر احمد نواز، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر دانش خلیل، ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز میاں نعیم عاصم، ایکسین میپکو عمار صدیقی، ایس ڈی او ہائی وے محمد موسی، سی ڈی او محمد ریحان اور دیگر افسران موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اثاثہ جات اور فیلڈ سٹاف کی منتقلی مکمل: واسا اور میونسپل کارپوریشن میں آج معاہدہ

چہلم حضرت امام حسین پر جلوسوں اور مجالس کے انتظامی و سیکورٹی اقدامات کے حوالے سے اجلاس

مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف زیرو ٹالرنس:ڈپٹی کمشنر

حکومت اقلیتوں کیلئے مزید مؤثر اقدامات کر رہی،محمد اشرف

خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت شہر کی خوبصورتی کیلئے جاری ٹری پلا نٹیشن مہم کا جائزہ اجلاس

چینی کی ذخیرہ اندوزی اور ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کیخلاف کریک ڈائون

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس