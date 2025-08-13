صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو‘ آگ سے بچاؤ ‘ابتدائی طبی امداد کی تربیتی ورکشاپ

  • ملتان
کوٹ ادو‘ آگ سے بچاؤ ‘ابتدائی طبی امداد کی تربیتی ورکشاپ

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناطق حیات غلزئی کی نگرانی میں ریسکیو 1122نے آگ سے بچاؤ اور ابتدائی طبی امداد کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔

 تربیت میں تحصیل آفیسر ریسکیو اسامہ ذیشان، ریسکیو سنٹر انچارج عثمان شاہ، انجمن تاجران کے صدور، تاجر برادری، صحافیوں اور پریس کلب کے ارکان نے حصہ لیا۔ریسکیو ماہرین نے آگ لگنے کی صورت میں حفاظتی اقدامات، آگ بجھانے کے طریقے اور بازاروں میں فائر سیفٹی کی اہمیت پر بریفنگ دی۔ تاجر برادری کو ہدایت کی گئی کہ وہ بازاروں میں آگ بجھانے والے آلات، ایمرجنسی راستے اور فوری رابطے کے نظام کو یقینی بنائیں۔ورکشاپ میں ہارٹ اٹیک کی صورت میں ابتدائی طبی امداد (CPR) کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا جسے شرکاء نے بھرپور توجہ سے سیکھا۔ڈاکٹر ناطق حیات نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کوٹ ادو کو سیفٹی کے حوالے سے ماڈل سٹی بنانے کیلئے ریسکیو 1122تمام ممکنہ اقدامات کر رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا آفس کا افتتاح،واٹر سپلائیز،ڈسپوزل ورکس،مشینری،گاڑیاں اور ملازمین حوالے

چینی گوداموں پر مجسٹریٹ تعینات کرنیکی وارننگ

گل والا ریلوے پھاٹک کے اطراف غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار

کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

پیرا فورس کا باقاعدہ آغاز، میانوالی میں فلیگ مارچ کیا گیا

پنجاب کالج کوٹ مومن میں موٹروے پولیس کی سے یومِ آزادی کی پروقار تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر